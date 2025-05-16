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В США сделали неожиданное заявление о Путине на фоне переговоров в Стамбуле

16 мая 2025 11:18
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В США сделали неожиданное заявление о Путине на фоне переговоров в Стамбуле-0

Переговоры в Турции, которые начались между Москвой и Украиной 16 мая, стали победой для президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Издание отмечает, что уже сама двусторонняя встреча – победа для лидера Российской Федерации.

Первая за три года прямая встреча проходит в Стамбуле по предложению президента РФ Владимира Путина.

Делегацию РФ на переговорах возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский. Он был во главе переговорной группы от России на встречах с украинской стороной в 2022 году. В составе делегации также замминистра российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков, замминистра оборонного ведомства Александр Фомин.

Во главе украинской делегации находится глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров.

Сообщается, что на переговорах число представителей с двух сторон находятся в равном соотношении.

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