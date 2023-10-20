В США продадут на аукционе редкие предметы из фильма «Волшебник страны Оз»

Новости США. Поклонники фильма «Волшебник страны Оз» готовятся к масштабному аукциону. Редкие предметы из кинокартины выставят на онлайн-торги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья актера, принимавшего участие в проекте, продает ноты к двум музыкальным произведениям, которые можно услышать в фильме.

Дэвид Ловенгерц, глава аукционного дома:

Мы практически ничего не знали о подобных вещах в частных коллекциях. Было известно, что некоторые из этих копий есть в государственных учреждениях.