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В США продадут на аукционе редкие предметы из фильма «Волшебник страны Оз»

20 октября 2023 06:41
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Новости США. Поклонники фильма «Волшебник страны Оз» готовятся к масштабному аукциону. Редкие предметы из кинокартины выставят на онлайн-торги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семья актера, принимавшего участие в проекте, продает ноты к двум музыкальным произведениям, которые можно услышать в фильме.

В США продадут на аукционе редкие предметы из фильма «Волшебник страны Оз»-1

Дэвид Ловенгерц, глава аукционного дома:
Мы практически ничего не знали о подобных вещах в частных коллекциях. Было известно, что некоторые из этих копий есть в государственных учреждениях.

В США продадут на аукционе редкие предметы из фильма «Волшебник страны Оз»-4

Ожидается, что в сумме за ноты удастся выручить до 20 тысяч долларов. Это уже 19-й онлайн-аукцион. Принять участие в нем еще можно до 1 ноября.

# Аукционы # Новости США # Фотофакт

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