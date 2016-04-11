Новости США. В США отметили Национальную неделю робототехники. В Сан-Хосе свои разработки представили более 20 компаний. Одни роботы удивляли посетителей тем, что танцевали, пели и разговаривали, другие же показывали свое гостеприимство, делая сэндвичи.

Не оставил никого равнодушным и робот-помощник. На складе большого магазина он вполне может заменить целую группу людей. По словам разработчиков, этот персонаж способен складывать товары в корзину, а также отвозить продукты в зону упаковки. Всё, что нужно человеку, это только управлять роботами, нажимая на кнопки в телефоне или планшете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.