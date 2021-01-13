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В США осудили и казнили женщину за убийство 2004 года

13 января 2021 12:31
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Новости США. В США впервые за 70 лет казнили женщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лизу Монтгомери в 52 года лишили жизни по обвинению в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Приговор был приведен в исполнение в штате Индиана с помощью смертельной инъекции.

В США осудили и казнили женщину за убийство 2004 года-1

До этого казнь дважды откладывали. В последний раз – в связи с психологическим заболеванием обвиняемой. Адвокат женщины заявила, что американские власти нарушили закон, поскольку у ее подзащитной действительно были проблемы с психикой.

В США осудили и казнили женщину за убийство 2004 года-4

Эта казнь стала 11-й с тех пор, как в Штатах возобновили применение исключительной меры осужденным на федеральном уровне в 2020 году.

# Смертная казнь # Лиза Монтгомери # Фотофакт

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