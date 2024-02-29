В США не смогли казнить маньяка, который провел 50 лет в тюрьме

Казнь 73-летнего Томаса Крича в штате Айдахо не была проведена из-за неудавшейся попытки медиков установить капельницу для введения смертельной инъекции. Об этом сообщает Департамент исправительных учреждений, пишет РИА Новости.

Крич, который уже съел свой последний обед, возвращается в свою камеру.

Он находится в тюрьме почти 50 лет и был осужден на казнь за убийство сокамерника в 1980-х годах.

Это уже не первый случай неудачной казни в США. В ноябре 2022 года казнь Кеннета Юджина Смита в штате Алабама также сорвалась из-за неудачной попытки вставить катетер.