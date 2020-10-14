В США две компании приостановили работу над препаратом от коронавируса

Новости США. Две американские компании приостановили работу над препаратом от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне из-за неизвестного заболевания у одного из испытуемых тестирование прекратила Johnson and Johnson. Сегодня, 14 октября, о перерыве в наборе добровольцев заявила фармацевтическая компания Eli Lilly. Председатель компании отметила, что таким образом они заботятся о безопасности участников исследования.