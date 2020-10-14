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В США две компании приостановили работу над препаратом от коронавируса

14 октября 2020 10:21
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Новости США. Две американские компании приостановили работу над препаратом от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США две компании приостановили работу над препаратом от коронавируса-1

Накануне из-за неизвестного заболевания у одного из испытуемых тестирование прекратила Johnson and Johnson. Сегодня, 14 октября, о перерыве в наборе добровольцев заявила фармацевтическая компания Eli Lilly. Председатель компании отметила, что таким образом они заботятся о безопасности участников исследования.

В США две компании приостановили работу над препаратом от коронавируса-4

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 38 миллионов человек. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

В связи с распространением вируса многие страны вводят дополнительные ограничения. Например, власти Франции рассматривают введение комендантского часа в Париже. А в Израиле карантин продлили до 18 октября.

# Коронавирус # Фотофакт

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