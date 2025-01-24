В США дети мигрантов могут остаться без гражданства из-за указа Трампа

Дети лиц, ищущих убежища в США, могут остаться без гражданства, если будет утвержден указ главы государства Дональда Трампа, который ограничивает право на получение гражданства по рождению. Об этом пишет ТАСС.

Это особенно сложно для венесуэльцев, поскольку у Венесуэлы нет своего посольства в США. Адвокат по иммиграционным делам Хуан де ла Вега отметил, что в случае отсутствия у их стран своих посольств в США тысячи детей могут оказаться без гражданства.

В декабре 2024 года Трамп подтвердил свои планы по отмене правового гражданства по рождению, посчитав его нелепым.

20 января, вступив в должность, он подписал указ об ограничении получения гражданства детьми нелегальных иммигрантов. Власти 22 штатов обжаловали указ, а окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал его.