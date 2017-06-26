Прямой эфир

В Ирландии ведущего сдуло ветром в прямом эфире (видеофакт)

26 июня 2017 08:35
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Новости Ирландии. Курьезный случай произошел с ирландским ведущим в прямом эфире – его сдуло ветром, пока он зачитывал прогноз погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ирландии ведущего сдуло ветром в прямом эфире (видеофакт)-1

Словам Дерика Хартигана поверили миллионы, поскольку сказанное о погоде сопровождалось наглядной иллюстрацией. Спустя несколько секунд ведущий вернулся в кадр со сломанным зонтом.

Видеоролик с произошедшим выложил сам Хартиган, признав, что природа в очередной раз взяла над ним верх.

# Фотофакт # Курьезы

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