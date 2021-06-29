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В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО могут попасть вулканы Камчатки

29 июня 2021 08:50
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Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, может пополниться еще семью местами. В их числе Большой Барьерный риф, Венеция и ее лагуна, а также вулканы Камчатки в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО могут попасть вулканы Камчатки-1

Решение об их внесении будет принято комитетом ЮНЕСКО на заседании в Китае. Начало встречи намечено на 16 июля.

В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО могут попасть вулканы Камчатки-4

К слову, одновременно с этим два объекта рискуют быть исключены из списка Всемирного наследия. Происходит подобное крайне редко. За всю историю организации – лишь два случая.

# ЮНЕСКО # Фотофакт

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