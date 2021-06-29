В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО могут попасть вулканы Камчатки

Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, может пополниться еще семью местами. В их числе Большой Барьерный риф, Венеция и ее лагуна, а также вулканы Камчатки в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, может пополниться еще семью местами. В их числе Большой Барьерный риф, Венеция и ее лагуна, а также вулканы Камчатки в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение об их внесении будет принято комитетом ЮНЕСКО на заседании в Китае. Начало встречи намечено на 16 июля.
К слову, одновременно с этим два объекта рискуют быть исключены из списка Всемирного наследия. Происходит подобное крайне редко. За всю историю организации – лишь два случая.