В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО могут попасть вулканы Камчатки

Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, может пополниться еще семью местами. В их числе Большой Барьерный риф, Венеция и ее лагуна, а также вулканы Камчатки в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение об их внесении будет принято комитетом ЮНЕСКО на заседании в Китае. Начало встречи намечено на 16 июля.