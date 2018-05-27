В Сирии при нападении террористов погибли четыре российских военных

Новости России. В Сирии погибли четверо российских военнослужащих.

По сведениям РИА Новости, ночью на артиллерийскую батарею в провинции Дейр-эз-Зор было совершено нападение.

Сирийские военные и российские военные советники уничтожили 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением. Столкновение шло примерно час.

В бою погибли два российских военнослужащих, ещё пятерых госпитализировали. Жизни двух пациентов спасти не удалось.

Всех участвовавших в обороне россиян представили к государственным наградам.

Весной 2018 года в Сирии разбился российский вертолёт.