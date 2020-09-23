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В Швейцарии из-за удара молнии пострадали 14 подростков

23 сентября 2020 09:53
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Новости Швейцарии. В Швейцарии в результате удара молнии пострадали 14 подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии из-за удара молнии пострадали 14 подростков-1

Инцидент произошел во время матча на футбольном поле. Мощный разряд ударил в фонарный столб, после чего перешел в землю и распространился по всей территории площадки.

В Швейцарии из-за удара молнии пострадали 14 подростков-4

Пострадавшие юноши находятся в больнице, одного из них с серьезными травмами пришлось госпитализировать на вертолете. Всем подросткам 15, 16 лет.

# Удар молнии # Фотофакт

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