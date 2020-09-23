В Швейцарии из-за удара молнии пострадали 14 подростков

Новости Швейцарии. В Швейцарии в результате удара молнии пострадали 14 подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швейцарии. В Швейцарии в результате удара молнии пострадали 14 подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел во время матча на футбольном поле. Мощный разряд ударил в фонарный столб, после чего перешел в землю и распространился по всей территории площадки.
Пострадавшие юноши находятся в больнице, одного из них с серьезными травмами пришлось госпитализировать на вертолете. Всем подросткам 15, 16 лет.