В Швейцарии фиксируют самый низкий уровень рождаемости за всю историю страны

Новости Швейцарии. Уровень рождаемости в Швейцарии достиг исторического минимума. Только за 2022 год количество новорожденных снизилось на 8,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные эксперты отчасти связывают это с финансовыми трудностями. Кроме того, специалисты уверены, что в этих показателях есть также следствие пандемии. Демографический кризис наблюдается в Европе повсюду. Наиболее плачевная ситуация в южных странах, таких как Италия, Испания и Греция. Они сильно пострадали от пандемии. Кроме того, там сохраняется высокий уровень безработицы и экономические проблемы.