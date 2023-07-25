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В Швейцарии фиксируют самый низкий уровень рождаемости за всю историю страны

25 июля 2023 08:40
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Новости Швейцарии. Уровень рождаемости в Швейцарии достиг исторического минимума. Только за 2022 год количество новорожденных снизилось на 8,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии фиксируют самый низкий уровень рождаемости за всю историю страны-1

Местные эксперты отчасти связывают это с финансовыми трудностями. Кроме того, специалисты уверены, что в этих показателях есть также следствие пандемии. Демографический кризис наблюдается в Европе повсюду. Наиболее плачевная ситуация в южных странах, таких как Италия, Испания и Греция. Они сильно пострадали от пандемии. Кроме того, там сохраняется высокий уровень безработицы и экономические проблемы.

# Экономический кризис # Новости Швейцарии # Фотофакт

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