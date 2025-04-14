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В Швеции зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости

14 апреля 2025 07:30
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В Швеции рекордно низкий уровень рождаемости: всего один ребенок на семью. При этом население продолжает расти из-за массовой миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости-2

Власти выдают беженцам около 100 тысяч разрешений на проживание в год, игнорируя свои же обещания ужесточить законы. В статистику теперь включены и граждане Украины с видом на жительство. Прогнозы показывают, что к 2030 году население увеличится почти на 90 тысяч человек, несмотря на то, что в настоящее время в стране рождается рекордно мало детей. Ожидается также резкий рост количества пожилых и увеличение смертности. 

# Швеция

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