В Швеции зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости

Власти выдают беженцам около 100 тысяч разрешений на проживание в год, игнорируя свои же обещания ужесточить законы. В статистику теперь включены и граждане Украины с видом на жительство. Прогнозы показывают, что к 2030 году население увеличится почти на 90 тысяч человек, несмотря на то, что в настоящее время в стране рождается рекордно мало детей. Ожидается также резкий рост количества пожилых и увеличение смертности.