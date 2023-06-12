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В Швеции вырос уровень бандитизма. За полгода – 144 перестрелки

12 июня 2023 07:22
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Новости Швеции. Шведы все меньше верят в нормальное будущее. Согласно данным соцопроса, основная причина заключается в возросшем уровне бандитизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции вырос уровень бандитизма. За полгода – 144 перестрелки-1

Такого мнения придерживаются около 60 % населения. И лишь немногие шведы считают, что страна развивается в правильном направлении. Причем с каждым годом оптимистов становится все меньше. За такой оценкой стоит трагическая реальность: согласно полицейской статистике, в этом году уже произошло 144 перестрелки, в которых погибли 18 человек. Это исторически высокий показатель. Новым существенным негативным явлением стала инфляция, которая ухудшила состояние экономики Швеции. Продукты питания подорожали, процентные ставки по ипотеке повысились.

# Международная политика # Новости Швеции # Фотофакт

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