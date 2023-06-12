В Швеции вырос уровень бандитизма. За полгода – 144 перестрелки

Такого мнения придерживаются около 60 % населения. И лишь немногие шведы считают, что страна развивается в правильном направлении. Причем с каждым годом оптимистов становится все меньше. За такой оценкой стоит трагическая реальность: согласно полицейской статистике, в этом году уже произошло 144 перестрелки, в которых погибли 18 человек. Это исторически высокий показатель. Новым существенным негативным явлением стала инфляция, которая ухудшила состояние экономики Швеции. Продукты питания подорожали, процентные ставки по ипотеке повысились.