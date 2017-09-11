В Швеции стартовало масштабное военное учение Aurora-2017

Боевую подготовку военнослужащие и техника продемонстрируют не только на земле, но и в море, и даже в воздухе. Участие в учении, которое будет проходить в Стокгольме, Гётеборге и на острове Готланд, примут 19 с половиной тысяч шведских солдат, а также полторы тысячи военнослужащих из других стран.