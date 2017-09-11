Прямой эфир

В Швеции стартовало масштабное военное учение Aurora-2017

11 сентября 2017 16:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Швеции стартовало крупнейшее за последние 20 лет военное учение – Аврора 2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции стартовало масштабное военное учение Aurora-2017-1

Боевую подготовку военнослужащие и техника продемонстрируют не только на земле, но и в море, и даже в воздухе. Участие в учении, которое будет проходить в Стокгольме, Гётеборге и на острове Готланд, примут 19 с половиной тысяч шведских солдат, а также полторы тысячи военнослужащих из других стран.

В Швеции стартовало масштабное военное учение Aurora-2017-3

Продлятся манёвры до 29 сентября. Швеция объяснила необходимость учений, цитата, «сильно изменившейся международной ситуацией».

# Военные учения

Другие новости рубрики

Все новости
В США сегодня вспоминают жертв кровавых терактов 11 сентября 2001 года
11 сентября 2017 16:38

В США сегодня вспоминают жертв кровавых терактов 11 сентября 2001 года

Ураган «Ирма» разрушил дом миллиардера Ричарда Брэнсона
11 сентября 2017 16:02

Ураган «Ирма» разрушил дом миллиардера Ричарда Брэнсона

Майами практически полностью ушел под воду, ее уровень превышает уже 2 метра: ураган «Ирма» пронесся по Флориде
11 сентября 2017 14:20

Майами практически полностью ушел под воду, ее уровень превышает уже 2 метра: ураган «Ирма» пронесся по Флориде