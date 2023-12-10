В штурмовые подразделения ВСУ попадают даже ограниченно годные призывники

В Вооруженных силах Украины не учитываются ограничения призывников и их посылают даже в штурмовые части. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает РИА Новости.

Он отмечает, что в военкоматах призывникам предлагаются штабные и тыловые позиции, но в воинских частях данные обещания не соблюдаются. Это, по его убеждению, негативно сказывается на притоке добровольцев в ВСУ.

С 24 февраля 2022 года в Украине введен режим военного положения, выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны запрещен.