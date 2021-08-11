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В штате Вашингтон ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

11 августа 2021 06:25
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Новости США. Американские власти вводят обязательную вакцинацию от COVID-19. Такая мера борьбы с новой коронавирусной инфекцией уже начала действовать в штате Вашингтон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате Вашингтон ввели обязательную вакцинацию от коронавируса-1

Сообщается, что полностью вакцинироваться от COVID-19 к 18 октября обязана большая часть государственных служащих, подрядчиков, волонтеров и медработников. При этом вторую дозу препарата эта категория граждан должна получить не позднее 4 октября.

В штате Вашингтон ввели обязательную вакцинацию от коронавируса-4

Кроме того, стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении не позднее сентября запросить у президента Байдена разрешение на обязательную вакцинацию всех военнослужащих. По его словам, Пентагон в течение нескольких недель будет готовиться к вступлению в силу новых норм.

# Вакцинация # Ллойд Остин # Джо Байден # Фотофакт

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