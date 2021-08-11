В штате Вашингтон ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Новости США. Американские власти вводят обязательную вакцинацию от COVID-19. Такая мера борьбы с новой коронавирусной инфекцией уже начала действовать в штате Вашингтон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что полностью вакцинироваться от COVID-19 к 18 октября обязана большая часть государственных служащих, подрядчиков, волонтеров и медработников. При этом вторую дозу препарата эта категория граждан должна получить не позднее 4 октября.