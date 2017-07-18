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В США около 10 человек провели более часа в задымленном вагоне метро

18 июля 2017 06:27
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Новости США. ЧП в Нью-Йоркском метро. Около 10 человек пострадали из-за задымления в подземке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В северной части округа Манхэттен начался пожар, после чего дым распространился по тоннелю метрополитена. В экстренном порядке было принято решение остановить движение поездов. Однако когда электричество отключили, один состав оказался заблокирован между станциями. Пассажиры провели более часа в задымленном пространстве, прежде чем их удалось эвакуировать. В данный момент пострадавшие находятся в больнице. Они получили повреждения дыхательных путей.

В США около 10 человек провели более часа в задымленном вагоне метро-1

# Пожар

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