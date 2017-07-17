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В Индии завершилось голосование на выборах президента страны

17 июля 2017 14:13
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Новости Индии. В Индии завершилось голосование на выборах нового президента страны. За этот пост борются два кандидата. Бывший губернатор одного из штатов, по предварительным подсчетам, именно он пользуется поддержкой большинства и является фаворитом президентской гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще один кандидат – экс-спикер парламента. Подсчет голосов продлится до 20 июля.

В настоящее время пост индийского лидера занимает Пранаб Кумар Мукерджи, в 2017 году ему исполняется 82. Он был избран президентом еще в 2012 году. В мае 2017 года Мукерджи заявил, что не будет переизбираться, срок его полномочий истекает 24 июля.

# Выборы

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