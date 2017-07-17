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В Китае сильные дожди вызвали наводнение: погибли 20 человек, 120 тысяч – эвакуированы

17 июля 2017 14:17
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Новости Китая. В Китае в результате обильных осадков погибли около 20 человек, еще столько же числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди стали причиной эвакуации более 120 тысяч человек. Из-за стихии повреждены дороги и линии связи, нарушена подача электроэнергии.

Местные власти опасаются, что в регионе может быть сильный селевой поток. В связи с этим готовится эвакуация еще более 300 тысяч жителей провинции. В ликвидации последствий разгула стихии участвуют более 32 тысяч человек.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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