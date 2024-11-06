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США отправили в Польшу первую партию новейших танков «Абрамс»

06 ноября 2024 06:59
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Польша продолжает вооружаться. США отправили в страну первую партию новейших танков «Абрамс». Варшава засекретила информацию об этой сделке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США отправили в Польшу первую партию новейших танков «Абрамс»-2

До сих пор неизвестно ни точное количество бронетехники, ни как ее доставят в течение нескольких недель. Военные машины поступят на вооружение механизированной дивизии, которая дислоцирована недалеко от границы с Беларусью. По количеству танков она станет самым оснащенным тактическим соединением в сухопутных войсках.

# Международная политика

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