В Сербии из-за сильных наводнений уничтожено 16 мостов, затоплено сотни домов

Новости Сербии. В Сербии из-за сильных наводнений объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольший удар стихии пришелся на центральную часть страны. В 12 муниципалитетах спасатели эвакуировали свыше 300 человек. Из-за обильных осадков и разлива рек затоплено 600 зданий, а также 3 тысячи гектаров сельхозугодий, уничтожено 16 мостов. В городе Трстеник жертвой непогоды стал один человек.

А в соседней Румынии из-за наводнений погибли пять человек, из них четверо – дети (подробнее об этом здесь).