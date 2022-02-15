В Сейме Литвы попросили главу МИД объяснить его внешнеполитический курс

Новости Литвы. Сейм Литвы призвал к ответу министра иностранных дел. По-дипломатически вежливо попросили объяснить внешнеполитический курс, проводимый Вильнюсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению депутатов, глава ведомства не справляется со своими обязанностями. За последние несколько месяцев Литва испортила отношения со многими государствами и продолжает провоцировать конфликты. Экономические потери, которые несет страна в результате необдуманных действий, могут привести к полному коллапсу.

Главе МИД Литвы указали на отсутствие у него способности прогнозировать последствия своих шагов. И единственным верным решением в этой ситуации будет отставка министра.