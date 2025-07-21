В Минске организовывают родительские несобрания. Рассказываем, какие вопросы там обсуждают

Предупреждение травли и ответы на важные вопросы. В Минске организовывают родительские несобрания. Взрослые рассуждают о том, как обезопасить своих детей и создать для них максимально комфортные условия в период обучения.

Алина Трус, корреспондент:

Занятия проходят в формате непринужденной беседы. В обсуждении участвуют абсолютно все. Важно мнение каждого. Но прежде всего родители просят сделать свой выбор и ответить на вопрос, кто ответственный за воспитание ребенка.