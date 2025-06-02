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В Румынии сильные дожди вызвали масштабные затопления в разных регионах страны

02 июня 2025 08:19
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Крупнейшие за 30 лет наводнения в Румынии. Затоплены более 60 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии сильные дожди вызвали масштабные затопления в разных регионах страны-2

Сотни людей эвакуированы в центральной части и на северо-востоке страны. Под угрозой разрушения – одна из главных национальных достопримечательностей – шахта Прайд в Трансильвании. Соль в этих местах добывали еще во времена Римской империи, а сейчас шахта представляет собой уникальный подземный комплекс с парком развлечений, медицинским центром и высеченной в пещере часовней. Это важный объект для экономики всего региона: крупнейшее в Европе месторождение соли ежегодно привлекает до 500 тысяч туристов.

# Природные явления

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