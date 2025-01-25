В Румынии протестующие требуют восстановить результаты отмененных выборов

Не можем обойти стороной происходящее в Румынии. Там камнем преткновения остаются выборы, вернее, их отмена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране не утихают акции протеста из-за действий властей. Аннулирование результатов голосования в первом туре выборов президента не что иное, как пресловутая демократия по-европейски: результат не устроил – отменили, не признали – давайте заново.

Теперь же набравший 23 % голосов неугодный политик Кэлин Джорджеску вместе со своими сторонниками вышел на улицы, скандируя лозунг «Верните второй тур». Демонстранты призывают и к отставке действующего президента, полномочия которого истекли еще в декабре.

Также митингующие выступают против мер жесткой экономии. Румыния вошла в 2025-й с новыми налогами и без индексации пенсий и зарплат в госсекторе.