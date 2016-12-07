В российской Хакасии упал метеорит: энтузиасты отправились на поиски осколков

Новости России. В России продолжают искать обломки метеорита, который упал накануне в Хакасии. По словам специалистов, небесное тело взорвалось еще в небе, и обнаружить его осколки – невыполнимая задача.

И если на официальном уровне поиски не ведутся, то энтузиасты пытается откопать хотя бы кусочек космического гостя. Соцсети заполонили ролики падения метеорита. В основном это событие вызывает радость, хотя небесное тело могло вывести из строя электростанцию. А вот ученые еще раз задумались, как можно защититься от подобных явлений в дальнейшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.