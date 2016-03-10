В России поступили сообщения о взрывном устройстве на борту рейса Мурманск–Москва

Новости России. Сообщения о заложенной бомбе на борту самолета поступили в России. Рейс должен был совершить полет Мурманск – Москва. Однако был задержан. Один из пассажиров заявил, что на воздушном судне находится взрывное устройство.

На место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Никаких взрывоопасных предметов они не обнаружили. «Словоохотливый» путешественник задержан, следователи начали проверку.

Добавлю, самолет вылетел с опозданием почти на 4 часа. В результате, были задержаны еще два рейса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.