В Рио-де-Жанейро неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса

Драматические события развернулись в бразильском Рио-де-Жанейро. Там вооруженный мужчина захватил припаркованный у вокзала автобус и взял в заложники всех находившихся в нем пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению полиции, это 18 человек. Злоумышленник держал своих жертв примерно три часа и при этом не выдвигал никаких требований. Все попытки уговорить его отпустить людей заканчивались провалом. Внезапно мужчина открыл огонь по пассажирам, ранив двоих из них, после чего неожиданно сдался полицейским. Все пострадавшие доставлены в больницу. Как стало известно, преступник уже ранее был судим за грабеж.