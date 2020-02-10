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В результате урагана «Сиара» в Европе нарушено железнодорожное и авиасообщение

10 февраля 2020 09:11
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Новости мира. Непогода свирепствует в Европе. Из-за урагана «Сиара» в ряде регионов нарушено железнодорожное и авиасообщение, не работают переправы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате урагана «Сиара» в Европе нарушено железнодорожное и авиасообщение-1

В Германии, Бельгии и Нидерландах перекрыты отдельные участки автотрасс. В 35 департаментах Франции объявили оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. В связи с этим в Париже администрация Эйфелевой башни закрыла достопримечательность для туристов.

Ранее ураган уже обрушился на Великобританию и Швецию. Там порывы ветра достигали 150 километров в час. Помимо этого наблюдались серьезные перебои в подаче электроэнергии

В результате урагана «Сиара» в Европе нарушено железнодорожное и авиасообщение-4

В результате урагана «Сиара» в Европе нарушено железнодорожное и авиасообщение-6

# Ураганы # Фотофакт

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