В результате урагана «Сиара» в Европе нарушено железнодорожное и авиасообщение

Новости мира. Непогода свирепствует в Европе. Из-за урагана «Сиара» в ряде регионов нарушено железнодорожное и авиасообщение, не работают переправы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии, Бельгии и Нидерландах перекрыты отдельные участки автотрасс. В 35 департаментах Франции объявили оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. В связи с этим в Париже администрация Эйфелевой башни закрыла достопримечательность для туристов.

Ранее ураган уже обрушился на Великобританию и Швецию. Там порывы ветра достигали 150 километров в час. Помимо этого наблюдались серьезные перебои в подаче электроэнергии