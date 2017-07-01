В результате непогоды в России погибли 2 человека

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке погибших 2 человека, более 20 пострадали,

В некоторых районах были зафиксированы воронки торнадо.

Без электричества остались порядка 90 тысяч человек. В пострадавших населенных пунктах идут масштабные восстановительные работы.