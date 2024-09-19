В правительстве Британии заявили о кризисе в армии

Новая серия взрывов в Ливане – есть погибшие

В Ливане спустя день после массового подрыва пейджеров, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек и тысячи получили ранения, вновь прогремели взрывы. На этот раз подрывались рации, портативные радиоприемники, мобильные телефоны, автомобильные магнитолы и даже домашние солнечные панели.