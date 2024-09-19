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В правительстве Британии заявили о кризисе в армии

19 сентября 2024 07:13
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Британская армия не в состоянии выполнять свои задачи, а именно обеспечивать безопасность страны. Об этом заявил министр обороны Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве Британии заявили о кризисе в армии-2

По его данным, положение дел в Вооруженных силах гораздо хуже, чем считают в правительстве. Причем проблемы возникли повсеместно, в сухопутных войсках, морском флоте и ВВС. Отмечается низкий моральный дух личного состава, есть дефицит кадров, на недостаточном уровне обеспечение. Также выявлены факты расточительства при закупках.

# Экономический кризис

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