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В Праге рухнул мост через Влтаву: пострадали 4 человека

02 декабря 2017 19:24
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Новости Чехии. В чешской столице рухнул мост через Влтаву, недалеко от дворца Троя. По предварительным данным, пострадали четыре человека, двое в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Праге рухнул мост через Влтаву: пострадали 4 человека -1

Это пожилые люди.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Водолазы ищут в реке возможных жертв. В Праге создан кризисный штаб.

Отметим, мост через Влтаву построили в 1984. Его длина составляла 260 метров. Для многих туристов это было излюбленное место для фотосессий.

В Праге рухнул мост через Влтаву: пострадали 4 человека -4

# Обушение моста

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