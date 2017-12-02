В Праге рухнул мост через Влтаву: пострадали 4 человека

Новости Чехии. В чешской столице рухнул мост через Влтаву, недалеко от дворца Троя. По предварительным данным, пострадали четыре человека, двое в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это пожилые люди.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Водолазы ищут в реке возможных жертв. В Праге создан кризисный штаб.

Отметим, мост через Влтаву построили в 1984. Его длина составляла 260 метров. Для многих туристов это было излюбленное место для фотосессий.