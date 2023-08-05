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В Полтаве снесли памятник советскому генералу Алексею Зыгину

05 августа 2023 13:51
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Новости Украины. Уроки прошлого и подвиги предков помнят не все. В Украине продолжается война с исторической правдой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полтаве снесли памятник советскому генералу Алексею Зыгину.

В Полтаве снесли памятник советскому генералу Алексею Зыгину-1

Он командовал армиями в период Великой Отечественной войны. Погиб в 1943-м при освобождении Полтавской области от немецко-фашистских захватчиков. Депутаты горсовета дважды поднимали вопрос о демонтаже монумента. Впрочем, добиться сноса памятника было несложно на фоне печальной тенденции в Украине с переписыванием истории. Мемориал в честь Алексея Зыгина повторил судьбу сотен советских памятников в Украине.

# Памятники # Новости Украины # Фотофакт

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