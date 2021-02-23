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В Польше вертолёт рухнул в 300 метрах от посадочной площадки. Есть погибшие

23 февраля 2021 15:29
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Новости Польши. В результате крушения вертолета в Польше погибли два человека, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ. Инцидент произошел недалеко от города Пщина на юге страны. По неизвестным пока причинам воздушное судно потеряло высоту и рухнуло в лесу в 300 метрах от посадочной площадки.

В Польше вертолёт рухнул в 300 метрах от посадочной площадки. Есть погибшие-1

В поисково-спасательной операции были задействованы восемь групп спасателей. Их работу осложняли сильный туман и труднодоступность места катастрофы. Двое пилотов погибли на месте. Мужчина и женщина, сидевшие сзади, самостоятельно выбрались из обломков. Они получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице.

В Польше вертолёт рухнул в 300 метрах от посадочной площадки. Есть погибшие-4

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

# Крушение вертолета # Фотофакт

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