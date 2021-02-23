В Польше вертолёт рухнул в 300 метрах от посадочной площадки. Есть погибшие

Новости Польши. В результате крушения вертолета в Польше погибли два человека, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ. Инцидент произошел недалеко от города Пщина на юге страны. По неизвестным пока причинам воздушное судно потеряло высоту и рухнуло в лесу в 300 метрах от посадочной площадки.