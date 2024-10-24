В Польше раскрыта преступная сеть по доставке мигрантов в ЕС

К миграционному кризису на польской границе. Варшава, проявляя завидное упорство, продолжает обвинять в его создании Беларусь. Заявления польской стороны, понятно, не имею ничего общего с реальным положением дел, они ни разу не были подкреплены конкретными фактами. А вот доказательств в причастности самих поляков к махинациям на границе – хоть отбавляй, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Из последнего – Европол раскрыл и обезвредил в Польше крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Беларуси в Евросоюз. В ходе масштабной операции, в которой принимали участие полицейские из восьми стран, в том числе из Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы и Словакии, были задержаны 11-ть человек.

Главарями группировки оказались поляки, а помогали им в преступном бизнесе – граждане Украины. Они организовывали переход границы и транспортировку беженцев в страны ЕС, в основном в Германию. За свои услуги с каждого клиента брали по 5,5 тысяч евро.