В Польше из-за эпидемии гриппа в школах могут отменить занятия
Эпидемия гриппа в Польше вводит в кризис систему образования страны. Как пишут местные СМИ, при нынешних масштабах заболевания и тотальном дефиците учителей проведение занятий в школах в скором времени может остановиться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в учебных заведениях не хватает около 11 тысяч преподавателей. Польские школы компенсируют нехватку кадров за счет сверхурочной работы. В обычных ситуациях эта система срабатывает. Учителя охотно идут на подработку из-за низких зарплат, но в нынешней обстановке работать почти некому.
Уршула Возняк, заместитель главы Польского союза учителей:
Зарплата учителя в среднем составляет 1 700 злотых. Тогда как с 1 января прошлого года минимальная заработная плата составляла 4 242 злотых. Просто в последние годы зарплата учителей опустилась ниже минимального размера оплаты труда. И это при возросшей нагрузке. Кто-то работает 18 часов у доски, кто-то 30 часов совмещает работу учителя и библиотекаря.
Образовательный процесс в Польше под угрозой. По данным польского Минздрава, сейчас еженедельно фиксируется как минимум 150 тысяч случаев гриппа. И если на больничный уйдут хотя бы пять преподавателей, которые по сути трудятся на двух работах полный день, это будет равносильно тому, как если бы десять сотрудников не пришли в школу. В таких условиях учебным заведениям остается только несколько вариантов: либо отменять занятия, либо объединять для уроков несколько классов.