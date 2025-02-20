В Польше из-за эпидемии гриппа в школах могут отменить занятия

Эпидемия гриппа в Польше вводит в кризис систему образования страны. Как пишут местные СМИ, при нынешних масштабах заболевания и тотальном дефиците учителей проведение занятий в школах в скором времени может остановиться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в учебных заведениях не хватает около 11 тысяч преподавателей. Польские школы компенсируют нехватку кадров за счет сверхурочной работы. В обычных ситуациях эта система срабатывает. Учителя охотно идут на подработку из-за низких зарплат, но в нынешней обстановке работать почти некому.

Уршула Возняк, заместитель главы Польского союза учителей:

Зарплата учителя в среднем составляет 1 700 злотых. Тогда как с 1 января прошлого года минимальная заработная плата составляла 4 242 злотых. Просто в последние годы зарплата учителей опустилась ниже минимального размера оплаты труда. И это при возросшей нагрузке. Кто-то работает 18 часов у доски, кто-то 30 часов совмещает работу учителя и библиотекаря.