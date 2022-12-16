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В Перу, несмотря на режим ЧП, не прекращаются масштабные акции протеста

16 декабря 2022 08:45
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Новости Перу. В Перу, несмотря на введенное чрезвычайное положение, не прекращаются масштабные акции протеста. В столице страны Лиме вновь вспыхнули беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу, несмотря на режим ЧП, не прекращаются масштабные акции протеста-1

В городе произошли ожесточенные стычки митингующих с полицией. Демонстранты бросали в них камни и бутылки, те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ. Протестующие требуют освобождения свергнутого президента Кастильо, отставки Болуарте, роспуска конгресса и проведения новых выборов.

С начала беспорядков в стране погибли 10 человек, ранены более 100 полицейских. Чтобы подавить многочисленные акции гражданского неповиновения, власти ввели накануне чрезвычайное положение, которое позволяет вооруженным силам помогать полиции и ограничивает некоторые гражданские свободы, включая право на собрания.

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# Акции протеста # Педро Кастильо # Дина Болуарте # Фотофакт

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