В Перу, несмотря на режим ЧП, не прекращаются масштабные акции протеста

Новости Перу. В Перу, несмотря на введенное чрезвычайное положение, не прекращаются масштабные акции протеста. В столице страны Лиме вновь вспыхнули беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе произошли ожесточенные стычки митингующих с полицией. Демонстранты бросали в них камни и бутылки, те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ. Протестующие требуют освобождения свергнутого президента Кастильо, отставки Болуарте, роспуска конгресса и проведения новых выборов.

С начала беспорядков в стране погибли 10 человек, ранены более 100 полицейских. Чтобы подавить многочисленные акции гражданского неповиновения, власти ввели накануне чрезвычайное положение, которое позволяет вооруженным силам помогать полиции и ограничивает некоторые гражданские свободы, включая право на собрания.