Новости Перу. В Перу масштабные антиправительственные акции грозят перерасти в гражданскую войну. В столице страны Лиме вновь произошли ожесточенные столкновения полиции с демонстрантами, которые требуют отставки нового президента Дины Болуарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для разгона митингующих применили все возможные средства – от слезоточивого газа до водометов и резиновых пуль. Но это только накаляет обстановку. На помощь протестующим в столицу двинулись колонны их сторонников со всей страны.

Антиправительственные протесты в Перу начались в начале декабря, когда бывший президент Педро Кастильо был отстранен от должности, а затем задержан после незаконной попытки распустить Конгресс. В ходе беспорядков уже погибли 42 человека.