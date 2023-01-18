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В Перу масштабные антиправительственные акции грозят перерасти в гражданскую войну

18 января 2023 10:04
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Новости Перу. В Перу масштабные антиправительственные акции грозят перерасти в гражданскую войну. В столице страны Лиме вновь произошли ожесточенные столкновения полиции с демонстрантами, которые требуют отставки нового президента Дины Болуарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу масштабные антиправительственные акции грозят перерасти в гражданскую войну-1

Для разгона митингующих применили все возможные средства – от слезоточивого газа до водометов и резиновых пуль. Но это только накаляет обстановку. На помощь протестующим в столицу двинулись колонны их сторонников со всей страны.

Антиправительственные протесты в Перу начались в начале декабря, когда бывший президент Педро Кастильо был отстранен от должности, а затем задержан после незаконной попытки распустить Конгресс. В ходе беспорядков уже погибли 42 человека.

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# Акции протеста # Дина Болуарте # Педро Кастильо # Фотофакт

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