В Пекине завершился 19-й съезд Коммунистической партии Китая

Новости Китая. Принятием важных поправок к уставу, а также утверждением резолюции по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины завершился 19-й съезд Компартии Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в заключительном голосовании приняли около 2300 делегатов со всей страны. Одним из важнейших моментов заседания стало внесение имени Си Цзиньпина и его концепции дальнейшего пути развития страны в устав партии. Это ставит нынешнего лидера Китая в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Кроме того, он стал вторым человеком, чье имя внесли в устав партии при жизни.