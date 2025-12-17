Прямой эфир

В Польше студент готовил нападение на рождественскую ярмарку

17 декабря 2025 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польше предотвращен крупный теракт. Службы безопасности задержали 19-летнего студента, подозреваемого в подготовке нападения на рождественскую ярмарку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодой человек собирал информацию о способах изготовления взрывчатки, а также планировал вступить в террористическую организацию. Его целью было запугать множество людей и поддержать «Исламское государство». Представители спецслужб отказались назвать город, где планировалось нападение. При обыске у подозреваемого найдена экстремистская литература.

Другие новости рубрики

Все новости
Глава группы в ПАСЕ признался пранкерам, что не хочет существования РФ
17 декабря 2025 09:20

Глава группы в ПАСЕ признался пранкерам, что не хочет существования РФ

Не менее 22 пострадавших остаются в больницах Сиднея после теракта
17 декабря 2025 09:15

Не менее 22 пострадавших остаются в больницах Сиднея после теракта

Цены на серебро достигли исторического рекорда
17 декабря 2025 08:45

Цены на серебро достигли исторического рекорда