Глава МВД Перу проконтролировал уничтожение 8,8 тонны изъятых наркотиков

Министр внутренних дел Перу лично проконтролировал уничтожение изъятых наркотиков в Лиме. Процедура стала шестой и заключительной в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники склада взвешивают упакованные вещества, криминалисты проводят химические тесты, а министр подтверждает результаты перед отправкой партий в печь для высокотемпературного сжигания.

Висенте Тибурсио Орбезо, министр внутренних дел Перу:

Сегодня мы провели шестой и последний в этом году процесс уничтожения, завершившийся сжиганием 8 тонн 800 килограммов запрещенных веществ. Благодаря этому процессу мы достигли в общей сложности показателя в 55,6 тонны уничтожаемых в год веществ, и более 70 % из них составил кокаин.

Инцидерация прошла на базе дирекции специальных операций полиции и стала итогом масштабных операций национальной полиции по борьбе с наркоторговлей. В процессе участвовали и международные партнеры, в том числе из Соединенных Штатов Америки.