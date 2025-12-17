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Глава МВД Перу проконтролировал уничтожение 8,8 тонны изъятых наркотиков

17 декабря 2025 09:31
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Министр внутренних дел Перу лично проконтролировал уничтожение изъятых наркотиков в Лиме. Процедура стала шестой и заключительной в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МВД Перу проконтролировал уничтожение 8,8 тонны изъятых наркотиков-2

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники склада взвешивают упакованные вещества, криминалисты проводят химические тесты, а министр подтверждает результаты перед отправкой партий в печь для высокотемпературного сжигания. 

Глава МВД Перу проконтролировал уничтожение 8,8 тонны изъятых наркотиков-4

Висенте Тибурсио Орбезо, министр внутренних дел Перу:
Сегодня мы провели шестой и последний в этом году процесс уничтожения, завершившийся сжиганием 8 тонн 800 килограммов запрещенных веществ. Благодаря этому процессу мы достигли в общей сложности показателя в 55,6 тонны уничтожаемых в год веществ, и более 70 % из них составил кокаин. 

Инцидерация прошла на базе дирекции специальных операций полиции и стала итогом масштабных операций национальной полиции по борьбе с наркоторговлей. В процессе участвовали и международные партнеры, в том числе из Соединенных Штатов Америки.

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