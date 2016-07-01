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В Париже запретили въезд в центр города автомобилям старше 10 лет

01 июля 2016 08:30
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Новости Франции. В Париже с 1 июля введён запрет на въезд в центр города автомобилей старше 10 лет. Нововведение касается не только бензиновых и дизельных машин, но также легкого коммерческого транспорта массой до 3,5 тонн.

С сентября прошлого года подобный запрет был введён в столице Франции на автобусы и грузовики, выпущенные до 2001 года.

В городской администрации уже заявили, что намерены и в дальнейшем выступать за ужесточение экологических норм, чтобы снизить уровень выбросов вредных веществ в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Законодательство об автомобилях

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