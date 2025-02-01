В Беларуси увеличились размеры пособий для семей, воспитывающих детей старше трех лет и детей-инвалидов

Забота о главной ценности Беларуси – о людях. С этого дня в стране увеличился бюджет прожиточного минимума. Его величина для каждой социально-демографической группы определена своя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для трудоспособного населения сумма теперь составляет 477 рублей 22 копейки, для пенсионеров – 326 рублей 72 копейки. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с его предыдущим повышением увеличился на 2,2 %. Вместе с социальным нормативом вырастет величина ряда пособий и доплат.

Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Это государственные пособия семьям, воспитывающих детей. Это различного рода доплаты, повышения и надбавки к пенсиям. Также пособия за уходом за инвалидом 1 группы, либо лицом достигшем 80 летнего возраста, а также социальные пенсии. На 2,2 % вырастут также размеры пособий для отдельных категорий семей, воспитывающих детей старше трех лет и детей-инвалидов. Увеличатся и единовременные пособия при рождении ребенка. Так, за первенца молодым мамам выплатят 4 тысячи 476 белорусских рублей.

Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличиваются почти на 11 %. Если на первого ребенка, размер составит 861 рубль в месяц. На второго ребенка и последующего ребенка – этот размер будет 984 рубля, и на ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет – 1107 рублей.