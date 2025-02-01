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Трамп снова обещает поговорить с Путиным

01 февраля 2025 07:54
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По словам президента США Дональда Трампа, он и президент РФ Владимир Путин обсудят завершение конфликта в Украине, пишет РИА Новости.

Трамп снова обещает поговорить с Путиным-1

Фото: Pinterest

Также Трамп сообщил о намерении приложить усилия для завершения украинского конфликта. На ряду с этим при общении с журналистами политик обходит вопрос о том, состоялся ли уже у него подобный разговор с президентом России. «Я просто не хочу этого говорить», – отметил американский лидер.

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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