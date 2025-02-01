Трамп снова обещает поговорить с Путиным

Также Трамп сообщил о намерении приложить усилия для завершения украинского конфликта. На ряду с этим при общении с журналистами политик обходит вопрос о том, состоялся ли уже у него подобный разговор с президентом России. «Я просто не хочу этого говорить», – отметил американский лидер.