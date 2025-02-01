Прямой эфир

В суде подтвердили, что члены банды «амазонки» действовали согласованно

01 февраля 2025 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Действия членов так называемой банды амазонок, которые осуждены за совершения убийств и разбоев на юге Российской Федерации, выполнялись ими осознанно и согласованно, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В суде подтвердили, что члены банды «амазонки» действовали согласованно-1

Фото: pixabay

Суд приговорил Сергея Синельника к пожизненному лишению свободы, Инессу Тарвердиеву – к 24 годам 6 месяцам, Викторию Тарвердиеву – к 24 годам, Анастасию Синельник – к 23 годам колонии.

Банда совершала преступления на юге России в 2007-2013 годах. Организованной преступной группой убиты 10 человек, в том числе несовершеннолетние.

Потерпевшими по делу были признали 98 человек.

# Закон

Другие новости рубрики

Все новости
Бундестаг отклонил законопроект об ужесточении миграционного законодательства в ФРГ
01 февраля 2025 09:06

Бундестаг отклонил законопроект об ужесточении миграционного законодательства в ФРГ

Почти 30 тысяч автомобилей Kia отзывают из РФ
01 февраля 2025 08:25

Почти 30 тысяч автомобилей Kia отзывают из РФ

Трамп снова обещает поговорить с Путиным
01 февраля 2025 07:54

Трамп снова обещает поговорить с Путиным