В суде подтвердили, что члены банды «амазонки» действовали согласованно

Действия членов так называемой банды амазонок, которые осуждены за совершения убийств и разбоев на юге Российской Федерации, выполнялись ими осознанно и согласованно, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Суд приговорил Сергея Синельника к пожизненному лишению свободы, Инессу Тарвердиеву – к 24 годам 6 месяцам, Викторию Тарвердиеву – к 24 годам, Анастасию Синельник – к 23 годам колонии.

Банда совершала преступления на юге России в 2007-2013 годах. Организованной преступной группой убиты 10 человек, в том числе несовершеннолетние.

Потерпевшими по делу были признали 98 человек.