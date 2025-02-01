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Бундестаг отклонил законопроект об ужесточении миграционного законодательства в ФРГ

01 февраля 2025 09:06
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В Парламенте ФРГ проголосовали против принятия законопроекта об ужесточении миграционного законодательства, пишет РИА Новости.

Бундестаг отклонил законопроект об ужесточении миграционного законодательства в ФРГ-1

Фото: Pinterest

338 депутатов голосовали «за», 350 – «против», среди воздержавшихся – 5 парламентариев.

Проект закона в большинстве поддерживали блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, правая партия Альтернатива для Германии, Свободная демократическая партия, «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость». Однако не все представители ХДС/ХСС и СвДП голосовали одинаково.

# Международная политика

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