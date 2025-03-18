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В Париже полиция ликвидировала приют для беженцев

18 марта 2025 10:58
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А власти Франции продолжают свою войну с мигрантами. Масштабная полицейская операция прошла в Париже. Десятки экипированных спецназовцев, вооруженных дубинками, ликвидировали лагерь для беженцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже полиция ликвидировала приют для беженцев-2

Он был организован в одном из культурных центров французской столицы, здесь нашли приют сотни выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. Беженцы намеревались в этих стенах пережить холода, однако мэрия приказала нелегалам покинуть помещение. Не помогла и акция протеста против выселения, во время которой беженцы требовали достойного жилья, доступа к образованию и здравоохранению. На разгон демонстрантов были брошены усиленные наряды полиции. Слезоточивым газом представители власти показали, как работает демократия на практике.

# Международная политика

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