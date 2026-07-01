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В Пакистане обрушилась крыша учебного центра – погибли 14 детей

01 июля 2026 06:32
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В Пакистане при обрушении крыши частного учебного центра погибли не менее 14 детей. Спасатели извлекли из-под завалов более 20 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Пакистане обрушилась крыша учебного центра – погибли 14 детей-2

Около 10 раненых детей остаются в критическом состоянии. Полиция задержала владельца здания и подрядчика, отвечавшего за строительные работы. По оценкам специалистов, частые обрушения зданий в стране связаны с низкими стандартами безопасности и применением некачественных материалов.

# Новости Пакистана

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