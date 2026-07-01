В Пакистане обрушилась крыша учебного центра – погибли 14 детей

В Пакистане при обрушении крыши частного учебного центра погибли не менее 14 детей. Спасатели извлекли из-под завалов более 20 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 10 раненых детей остаются в критическом состоянии. Полиция задержала владельца здания и подрядчика, отвечавшего за строительные работы. По оценкам специалистов, частые обрушения зданий в стране связаны с низкими стандартами безопасности и применением некачественных материалов.