ЕС с 1 июля вводит в действие торговое соглашение с США о пошлинах в 15%

1 июля вступает в силу торговый договор между Евросоюзом и Соединенными Штатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, на все европейские товары вводится пошлина 15 %, тогда как для американской продукции таможенные сборы на европейском рынке обнуляются. Кроме того, ЕС обязуется до 2028 года закупить у США энергоресурсы на 750 миллиардов долларов. Ранее американский лидер требовал запустить соглашение до 4 июля, угрожая в противном случае новыми пошлинами.