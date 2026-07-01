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ЕС с 1 июля вводит в действие торговое соглашение с США о пошлинах в 15%

01 июля 2026 06:30
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1 июля вступает в силу торговый договор между Евросоюзом и Соединенными Штатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ЕС с 1 июля вводит в действие торговое соглашение с США о пошлинах в 15%-2

Согласно документу, на все европейские товары вводится пошлина 15 %, тогда как для американской продукции таможенные сборы на европейском рынке обнуляются. Кроме того, ЕС обязуется до 2028 года закупить у США энергоресурсы на 750 миллиардов долларов. Ранее американский лидер требовал запустить соглашение до 4 июля, угрожая в противном случае новыми пошлинами.

# США # Европейский союз

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